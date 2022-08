Arisa tutta nuda si copre solo con le mani: da bollino rosso – VIDEO

Fermi tutti! Arriva un nuovo post che porta la firma di Arisa. Sappiamo benissimo che la nativa di Genova non è affatto nuova a questi post che fanno molto parlare di sé, ma a quanto pare (in questa occasione) si è decisamente superata

Se non ci credete allora vi sfidiamo a rimanere qui con noi per osservare, con la massima attenzione, il suo ultimo capolavoro che sta raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo alla pioggia di “like” e commenti di approvazione che la stessa sta continuando a ricevere. Un qualcosa che non può passare assolutamente inosservato e che sui social network sta diventando oggetto di discussione – VIDEO

Arisa, post da far perdere la testa: completamente nuda

Anche in questa occasione ha deciso di mandarci completamente fuori di testa. Come riportato in precedenza, però, non si tratterebbe affatto della prima volta. Il titolo non è assolutamente ingannevole e dice tutta la verità: è completamente nuda. Anzi, decisamente nuda. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Mani che coprono la sua parte intima, mentre il lato ‘A’ oscurato da un segnale colore bianco e nero. Per il resto, però, si può notare decisamente tutto. Da guardare e riguardare in più di una occasione. I fan sono completamente impazziti per via di questo nuovo post che sta diventando oggetto di discussione sui social. Non si sta parlando d’altro se non del nuovo contenuto che ha aggiunto direttamente sul suo profilo ufficiale Instagram. Da rimanere senza parole, anche questa volta. Adesso, però, andiamo a scoprire tutti quanti insieme di cosa stiamo parlando. Per noi sarà una piacevole ripassata, per voi l’inizio di una grande avventura.

Arisa, la presentazione del nuovo brano è impressionante – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Capelli tagliati e decisamente corti rispetto l’ultima volta, filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare e poi tutto quello che abbiamo detto prima lo potete notare direttamente con i vostri occhi. Non c’è assolutamente nulla da aggiungere rispetto a quello che vi abbiamo già riportato. La presentazione del suo nuovo singolo ‘Tu mi perdicion‘ (che potete ascoltare sulle piattaforme musicali già da ora) è un qualcosa di completamente insolito e che nessuno si aspettava a dire il vero. Allo stesso tempo, però, sta riscuotendo molto successo. Uno spettacolo della natura, su questo nessuno può dire nulla.